Giappone Guest of Honour al Marché du Film 2026 | Cannes celebra 120+ anni di cinema e l’eredità dei grandi maestri
Il Giappone sarà il Paese ospite d’onore al Marché du Film 2026, evento collegato al Festival di Cannes. Questa scelta celebra oltre 120 anni di cinema giapponese, con registi e attori che hanno innovato il linguaggio visivo e narrativo. L’appuntamento include una rassegna di film classici e nuove produzioni. Il mercato internazionale si prepara ad accogliere registi, produttori e appassionati provenienti da tutto il mondo per scoprire le radici e le evoluzioni del cinema nipponico.
Oltre 120 anni di storia cinematografica, maestri che hanno segnato il linguaggio del cinema mondiale, un’influenza costante su generazioni di autori e creativi: nel 2026 il Giappone sarà il Guest of Honour al Marché du Film, il mercato internazionale che si svolge durante il Festival di Cannes. L’annuncio è un invito esplicito a guardare al Giappone non solo come “cinema d’autore”, ma come motore culturale e industriale capace di unire tradizione e innovazione: dal classico alla sperimentazione, dal noir al melodramma, fino all’animazione e al cinema di genere che continua a ispirare l’immaginario globale.🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com
