milano eventi arriva in città una preziosa reliquia di san francesco! dieci giorni di celebrazioni al convento del centro missionario dei cappuccini

A Milano, presso la chiesa del SS Crocefisso dei Cappuccini Missionari di Musocco, si tiene un evento speciale: per dieci giorni viene esposta una reliquia di San Francesco. L’occasione fa parte delle celebrazioni in vista dell’VIII centenario della morte del santo e coinvolge i fedeli e i cittadini interessati alla storia religiosa. La reliquia è arrivata in città e sarà visibile fino alla fine delle celebrazioni.

Per celebrare l'avvenimento, si terrà in particolare una mostra fotografica tratta dal celeberrimo film "Fratello sole, sorella luna" girato nel 1971 con la regia di Franco Zeffirelli. Titolo: "È di scena Francesco": da giovedì 4 a domenica 14 dicembre 2025, Chiesa del SS Crocifisso in Piazzale Cimitero Maggiore, 5 Orario 9-12 15.30-18:00.Progetto a cura di Elisabetta Invernici Proprio in preparazione all'VIII centenario della morte di San Francesco, ecco un evento straordinario atteso con devozione dai fedeli di Milano, ma anche da tutti i cittadini per interesse storico: arriva nella Chiesa del SS Crocefisso dei Cappuccini Missionari di Musocco