Il papa americano contro Trump che vuole cancellare gli iraniani | Minacce inaccettabili | non solo illegali ma immorali

Il papa americano ha espresso una dura condanna nei confronti delle dichiarazioni di Donald Trump, che aveva minacciato di «cancellare» la civiltà iraniana. In un messaggio pubblico, il pontefice ha definito le minacce come inaccettabili, sottolineando che non sono solo illegali, ma anche immorali. La presa di posizione si inserisce in un contesto di tensioni internazionali legate alle tensioni tra gli Stati Uniti e l’Iran.

È dura la condanna di papa Leone XIV alla minaccia di Donald Trump di «cancellare la civiltà iraniana». Da Castel Gandolfo, l’americano Prevost stavolta interviene direttamente sulle parole controverse del presidente Usa, che sul suo social Truth in vista della scadenza dell’ultimatum all’Iran aveva scritto letteralmente: «Un’intera civiltà morirà stanotte, per non essere mai più riportata in vita. Non voglio che accada, ma probabilmente succederà». «Da Trump parole inaccettabili». Parole «inaccettabili» per il pontefice: «Questo veramente non è accettabile, qui ci sono questioni certamente di diritto internazionale ma molto di più. È una questione morale per il bene del popolo intero». 🔗 Leggi su Open.online

Papa Leone contro Trump: "Le minacce al popolo dell'Iran? Sono inaccettabili"«Oggi, come tutti sappiamo, c'è stata questa minaccia contro tutto il popolo dell’Iran.

Trump agli iraniani: «Continuate le proteste, l'aiuto è in arrivo». Ira di Mosca: «Minacce inaccettabili». I morti sono migliaiaNelle mani del presidente Usa Donald Trump un pacchetto di «una vasta gamma di programmi, strumenti militari e operazioni segrete» che potrebbero...

Temi più discussi: Papa Leone XIV: Ho chiesto a Trump di porre fine alla guerra. Spero termini entro Pasqua; Il Papa contro le guerre Una bestemmia l'uomo che uccide per vincere e si ritaglia un ruolo come argine a Trump; Usa. Donald Trump e la guerra in Iran: nessuna exit strategy, crescono timori e costi; Papa Leone: Spero nella pace per Pasqua.

Il Papa: «La minaccia contro il popolo dell'Iran è inaccettabile»L'accorato appello di Leone XIV da Castel Gandolfo dopo le parole choc di Trump: «Torniamo al dialogo, ai negoziati». La scadenza dell'ultimatum del presidente Usa stanotte, mentre le bombe di Israele ... avvenire.it

Trump minaccia l'Iran: 'Un'intera civiltà sta per morire', il Papa: 'E' inaccettabile'La guerra del Golfo ha vissuto un'ennesima e drammatica giornata, con la comunità internazionale sospesa sull'ultimatum di Donald Trump a Teheran per Hormuz. ansa.it

Spero che potremo dare presto il Nobel per la Pace a Trump", diceva Giorgia Meloni. Settantacinque giorni dopo, il Nobel per la Pace dichiara: "Un'intera civiltà morirà stanotte". Complimenti per la lungimiranza. - facebook.com facebook

Leone XIV su Trump: “La minaccia contro l’Iran non è accettabile, tornare al tavolo negoziale” - la Repubblica x.com