E’ un debole Cosa c’è davvero dietro il brutale attacco di Trump a Papa Leone

Un ex rappresentante diplomatico degli Stati Uniti presso la Santa Sede ha commentato le recenti dichiarazioni di Donald Trump nei confronti di Papa Leone, definendo l’attacco come “debole”. Nicholson ha aggiunto che, anche se la guerra può essere considerata necessaria, utilizzare la religione per giustificarla è sbagliato e dannoso. La polemica ha suscitato reazioni nel mondo politico e religioso, mentre si continua a discutere sul ruolo della fede nei conflitti internazionali.

“La guerra può essere necessaria, ma usare Dio per giustificarla è sbagliato e dannoso”. A pronunciare queste parole è stato Jim Nicholson, ex ambasciatore degli Stati Uniti presso la Santa Sede ed ex presidente del Partito repubblicano. Una presa di posizione che colpisce proprio per la sua provenienza e che illumina una frattura sempre più evidente tra il Vaticano e l’amministrazione Trump, non solo sul piano politico ma soprattutto su quello culturale e morale. Ma cosa c’è davvero dietro il brutale attacco di Trump al pontefice? “E’ un debole, non sarebbe Papa senza di me”. Il nodo centrale non è soltanto la guerra in Iran, ma il modo in cui viene raccontata e legittimata: da una parte una visione che considera la forza uno strumento inevitabile, dall’altra una dottrina che rifiuta l’uso della religione come giustificazione del potere.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “E’ un debole”. Cosa c’è davvero dietro il brutale attacco di Trump a Papa Leone L’attacco frontale di Trump a Leone XIV: “Un Papa debole, sta in Vaticano grazie a me”Washington, 13 aprile 2026 – Donald Trump attacca frontalmente Papa Leone XIV e apre un nuovo fronte di tensione con il Vaticano. Leggi anche: “È debole, mi deve tutto”: Donald Trump contro il Papa, cosa c’è dietro lo scontro La portavoce di Trump replica a Papa Leone: Pregare per le truppe è nobile