Attacco di Trump al Papa | Giani solidale con Leone XIV

Un messaggio di solidarietà è arrivato in seguito alle parole del presidente degli Stati Uniti, che ha rivolto un attacco al Papa Leone XIV. La dichiarazione è stata diffusa oggi da una figura politica locale, che ha espresso vicinanza al pontefice dopo le parole ritenute ingiuriose e irresponsabili del capo di stato americano. L'episodio ha suscitato reazioni nel mondo politico e religioso, con commenti di condanna e supporto.

Firenze, 13 aprile 2026 – "La più sentita e forte solidarietà a Papa Leone XIV, aggredito da att acchi ingiuriosi e irresponsabili da parte del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump". Così sui social Eugenio Giani, presidente della Toscana. "Il Papa è portatore di pace, parla alle coscienze e rappresenta un punto di riferimento morale per milioni di persone nel mondo", conclude Giani.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Attacco di Trump al Papa: Giani solidale con Leone XIV Papa Leone XIV risponde a un attacco verbale di Donald TrumpIl primo papa di nazionalità statunitense ha esortato i leader algerini a costruire una società basata sui princìpi di giustizia e solidarietà. L’attacco frontale di Trump a Leone XIV: “Un Papa debole, sta in Vaticano grazie a me”Washington, 13 aprile 2026 – Donald Trump attacca frontalmente Papa Leone XIV e apre un nuovo fronte di tensione con il Vaticano. Re Carlo e Camilla interano Papa Leone XIV