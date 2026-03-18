Leonardo Fabbri partecipa ai Mondiali indoor di atletica 2026 a Torun, in Polonia, dove si svolgono le gare da venerdì 20 a domenica 22 marzo. La manifestazione vede coinvolta la squadra azzurra, con eventi in programma durante tutto il fine settimana. Le gare saranno trasmesse in diretta streaming, offrendo agli appassionati la possibilità di seguire le prestazioni degli atleti italiani.

Leonardo Fabbri è una delle punte di diamante della spedizione azzurra impegnata questo weekend in Polonia per i Campionati Mondiali indoor di atletica 2026, in programma a Torun da venerdì 20 a domenica 22 marzo. Il fiorentino si presenta all’appuntamento iridato in sala da leader delle liste mondiali stagionali grazie ai 22.50 metri raggiunti all’aperto durante il raduno invernale di preparazione in Sudafrica. Il 28enne italiano va considerato uno dei favoriti della vigilia per il successo, anche se in passato non ha mai fatto meglio di un terzo posto in questa manifestazione (bronzo a Glasgow 2024). Gli avversari più temibili sulla carta dovrebbero essere gli statunitensi Roger Steen, Jordan Geist e Josh Awotunde, il neozelandese Tomas Walsh, il nigeriano Chukwuebuka Enekwechi ed il padrone di casa polacco Konrad Bukowiecki. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando gareggia Leonardo Fabbri ai Mondiali indoor di atletica 2026: orari, programma, streaming

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