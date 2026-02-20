Nuovo direttore di gara in MotoGP | Webber sostituisce Webb

L'annuncio arriva perché il direttore di gara Webb si è dimesso improvvisamente, lasciando un vuoto nel team. La Federazione Internazionale di Motociclismo ha scelto Webber come suo sostituto, puntando sulla sua esperienza nelle competizioni motociclistiche. Webber ha già lavorato come assistente in diverse gare e ora assumerà il ruolo di supervisore principale. La decisione mira a garantire una gestione efficace durante il campionato 2026 in Thailandia, che si terrà tra poche settimane. La scelta è stata comunicata ufficialmente questa mattina.

A ridosso dell'avvio della stagione 2026 della MotoGP in Thailandia, la Federazione Internazionale di Motociclismo ha annunciato una riorganizzazione della Direzione Gara, con modifiche sostanziali nella leadership e nell'assetto operativo. L'obiettivo è assicurare una supervisione più coerente e integrata di tutte le fasi delle gare, mantenendo un livello elevato di controllo tecnico e gestionale lungo l'intero calendario. La figura di Graham Webber assumerà la carica di Direttore Gara della MotoGP a partire dalla stagione 2026, sostituendo il precedente responsabile. Jack Gorst ricoprirà il ruolo di vice-direttore di gara.