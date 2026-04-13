L’avvocato della famiglia di uno studente italiano scomparso in Egitto ha dichiarato che il Paese non è sicuro, contrariamente a quanto affermano il governo locale e l’Unione Europea. Ha inoltre affermato che chi sostiene di collaborare con le autorità egiziane in merito al caso mente. Le sue parole sono state riportate in un contesto di discussione sulla sicurezza e sulla trasparenza delle indagini in Egitto.

“ L’Egitto ancora oggi non è un paese sicuro checché ne dica il governo e l’Ue ”. A dirlo è la legale della famiglia Regeni, Alessandra Ballerini, che questa mattina a Milano ha partecipato alla presentazione del documentario “Giulio Regeni, tutto il male del mondo” all’Università degli studi di Milano. “Se questo processo c’è, è merito di questa famiglia, della magistratura e del fatto che viviamo in democrazia dove c’è ancora una separazione dei poteri, cosa che in Egitto non c’è” ha spiegato l’avvocata Ballerini portando un esempio concreto di un fatto avvenuto negli scorsi mesi. “Un perito del tribunale nominato dalla corte d’Assise, una persona italiana, ha dovuto giurare dietro un paravento senza declinare pubblicamente le sue generalità perché sa che la sua incolumità è a rischio anche se è italiano”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “L’Egitto non è un Paese sicuro checché ne dicano il governo e l’Ue”, Il monito della legale della famiglia Regeni. “Chi dice che sta collaborando, mente”

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