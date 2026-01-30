Garlasco gip nega incidente probatorio sui pc di Chiara Poggi e Alberto Stasi | Analisi già in corso da parte della Procura

La gip di Pavia, Daniela Garlasco, ha negato di aprire un incidente probatorio sui computer di Chiara Poggi e Alberto Stasi. La giudice ha spiegato che le analisi richieste dai legali di Stasi sono già in corso, affidate a un perito scelto dalla Procura di Pavia. Di fatto, le indagini sui dispositivi sono già in atto e non serve un nuovo procedimento. La decisione evita di duplicare le analisi e mantiene in piedi le indagini in corso.

Nel provvedimento, secondo quanto emerso, la giudice sottolinea che le analisi sollecitate dai legali del 37enne, formulate come incidente probatorio da affidare a un perito terzo, sono già comprese nell'ambito di una consulenza disposta dalla Procura di Pavia

