Simonelli | Malagò il 20 aprile incontrerà i presidenti di Serie A

Dopo che 18 club su 20 di Serie A hanno espresso il loro sostegno a Giovanni Malagò per la presidenza della Figc durante l’assemblea, Ezio Simonelli ha annunciato che l’ex presidente del Coni incontrerà i rappresentanti dei club lunedì 20 aprile. La riunione è prevista per discutere le prossime fasi della candidatura e le eventuali strategie. Nessuna altra informazione è stata divulgata sui contenuti dell’incontro.

Dopo l’assemblea in cui 18 club su 20 di Serie A hanno dato l’appoggio a Giovanni Malagò per la candidatura alla presidenza della Figc, il patron del massimo campionato italiano Ezio Simonelli ha dichiarato che l’ex Coni incontrerà i club lunedì 20 aprile. Le parole di Simonelli su Malagò. Le dichiarazioni di Simonelli riportate da Sky: “ Sarebbero bastati 11 accrediti alla candidatura per avere la maggioranza, invece 18 club hanno firmato il modulo federale. Ora Malagò, se deciderà di candidarsi, potrà presentare insieme alla candidatura, i 18 accrediti della Lega di A e il suo programma. Nel prossimo incontro i club in Lega gli presenteranno il programma di massima che interessa alla Serie A e che Malagò integrerà con le sue idee “.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Simonelli: “Malagò il 20 aprile incontrerà i presidenti di Serie A” «Vogliamo Malagò a capo della Figc», quasi tutti i presidenti di Serie A hanno scelto: Lotito resta solo. Cosa succede adessoQuasi tutta la Serie A vorrebbe Giovanni Malagò come nuovo presidente della Figc. Simonelli: “Prematuro sbilanciarsi su Malagò, ma è il dirigente più autorevole in Italia”Ezio Simonelli, presidente della Lega di A, motore del calcio italiano, non nasconde l’amarezza dopo l’ennesima débâcle subita dal movimento azzurro,...