Il difensore del Milan, Pierre Kalulu, è stato espulso durante la partita contro l'Inter perché Bastoni ha simulato un contatto, portando a polemiche sull'uso del VAR. Il 23 marzo, arbitri e club si incontreranno per discutere le criticità del protocollo attuale, che molti ritengono non essere sufficiente per evitare errori come quello. La vicenda ha acceso nuovi dubbi sulla gestione delle decisioni in campo e sulla chiarezza delle regole.

Gli strascichi lasciati da Inter-Juventus, con l’espulsione di Kalulu a causa della simulazione di Bastoni, hanno nuovamente sollevato la questione arbitrale. Il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli, parlando in conferenza stampa alla fine dell’assemblea odierna, ha annunciato l’ incontro tra arbitri e club il prossimo 23 marzo, alla presenza anche degli allenatori. “Da parte di Rocchi c’è stata grande disponibilità, anche a farlo prima, ma per gli impegni dei club non è stato possibile farlo prima”, ha aggiunto spiegando che la riunione avverrà nel primo giorno di sosta delle nazionali e ce ne sarà poi un’altra a fine campionato. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Bastoni-Kalulu, Simonelli (Serie A): “Protocollo Var non adeguato, 23 marzo incontro tra arbitri e club”

Ezio Maria Simonelli, presidente della Serie A, ha annunciato che le società e gli arbitri si incontreranno presto per discutere delle recenti polemiche sui protocolli.

Gianluca Rocchi ha denunciato le pressioni che gli arbitri subiscono e ha ammesso di aver commesso un errore nel VAR durante la partita tra Inter e Juventus, in cui Federico Kalulu è stato espulso ingiustamente.

