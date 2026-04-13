Lega Pro 36esima giornata girone C il Crotone batte il Catania con un gol per tempo da parte di Gallo e Musso

Nella 36ª giornata del girone C di Lega Pro, il Crotone ha vinto contro il Catania con un risultato di 2-0. I gol sono stati segnati da Gallo al 43° minuto e da Musso al 59°. La formazione del Crotone ha schierato un 4-3-3 con Merelli tra i pali, difesa composta da Novella, Cocetta, Di Pasquale e Groppelli, e a centrocampo Vinicius, Sandri e Energe.