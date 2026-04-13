Lega Pro 36esima giornata girone C il Crotone batte il Catania con un gol per tempo da parte di Gallo e Musso
Nella 36ª giornata del girone C di Lega Pro, il Crotone ha vinto contro il Catania con un risultato di 2-0. I gol sono stati segnati da Gallo al 43° minuto e da Musso al 59°. La formazione del Crotone ha schierato un 4-3-3 con Merelli tra i pali, difesa composta da Novella, Cocetta, Di Pasquale e Groppelli, e a centrocampo Vinicius, Sandri e Energe.
Crotone 2 Catania 0 Marcatori: 43° Gallo, 59° Musso Crotone (4-3-3): Merelli, Novella, Cocetta, Di Pasquale (Armini), Groppelli (Guerra), Gallo, Vinicius, Sandri, Energe (Veltri), Gomez (Musso), Zunno (Piovanello). All Longo Catania (4-2-3-1): Dini, Raimo (Donnarumma), Miceli, Ierardi, Celli, Quaini, Di Tacchio (Corbari), Bruzzaniti, Cicerelli (Caturano), D’Ausilio (Forte), Lunetta. All. Viali Arbitro: Stefano Striamo di Salerno Ass. Giulia Tempestilli di Roma2 – Davide Fedele di Lecce Quarto giudice a bordo campo: Domenico Leone di Barletta Operatore FVS: Pasquale Gatto di Lamezia Terme Ammoniti: Groppelli, Quaini, Sandri Angoli: 4 a 3 per il Crotone Recupero: 1 e 5 minuti Spettatori: 3.🔗 Leggi su Laprimapagina.it
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