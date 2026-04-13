L' educativa di strada valore per la comunità In programma da fine marzo a settembre 2026 oltre 70 uscite nei quartieri
Da fine marzo 2024 a settembre 2026, è in programma un nuovo ciclo di uscite nei quartieri di Piacenza, con oltre 70 interventi in tutto. L'iniziativa, che si inserisce in un progetto avviato nel 2021 e proseguito fino al 2023, si concentra sull’educativa di strada. Finanziata dalla Regione Emilia-Romagna, questa attività si svolge regolarmente e coinvolge diverse zone della città.
L'esperienza dell'educativa di strada prosegue con continuità, a Piacenza, dal 2021, quando venne avviato il progetto "Crescere in sicurezza", finanziato dalla Regione Emilia Romagna e attivo fino al 2023. In seguito, il percorso è stato portato avanti con ulteriore slancio grazie ai progetti.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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