Povertà educativa Gratteri | Lo sport dà un’alternativa concreta alla strada Salis | Un pilastro educativo Offrirlo a chi non può pagarlo è un dovere della comunità

A Genova si è svolta la presentazione della terza edizione di Sport Never Stop, un progetto promosso da due fondazioni, l'una dedicata a iniziative sociali e l'altra al commercio. L'evento si è tenuto nella Biblioteca Universitaria con il patrocinio del Ministero della Cultura, coinvolgendo rappresentanti che hanno sottolineato il ruolo dello sport come strumento di inclusione e opportunità alternative per i giovani.

La terza edizione di Sport Never Stop, il progetto promosso da Fondazione l'Albero della Vita ETS e Fondazione Conad ETS, è stata presentata oggi a Genova, presso la Biblioteca Universitaria, durante un evento organizzato con il patrocinio del Ministero della Cultura.