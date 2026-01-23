Il nuovo anno potrebbe segnare un cambiamento importante per l'Ospedale Buzzi di Milano. Con una consegna prevista entro fine marzo e l’attesa di poter accogliere i pazienti già da settembre, il progetto mira a migliorare i servizi pediatrici. Gian Vincenzo Zuccotti, direttore del dipartimento di Pediatria, auspica che il 2026 rappresenti un momento di priorità e sviluppo per questa struttura fondamentale per la città.

Milano, 23 gennaio 2026 – “Speriamo che il 2026 sia l’anno giusto ”, si augura Gian Vincenzo Zuccotti, direttore del dipartimento di Pediatria del Buzzi, perché questo Ospedale dei bambini “diventi una priorità”. Nell’aula magna di via Castelvetro c’è la consegna di una donazione di Fondazione Mediolanum: soldi raccolti con un concerto in Duomo per la terapia intensiva pediatrica del nuovo Buzzi, “l’ennesimo assegno simbolico” che la presidente Sara Doris è comunque “felicissima di consegnare, perché si capisce che siete persone libere, cioè che dipendono da ciò che amano”, dice osservando la sala piena di medici, infermieri e altri lavoratori che hanno fatto i salti mortali per sentire l’annuncio di Maria Grazia Colombo, la direttrice dell’Asst Fatebenefratelli-Sacco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Grande Buzzi, forse ci siamo: consegna a fine marzo e pazienti da settembre

Leggi anche: Italia, Di Lorenzo: “Partiti bene poi nel secondo tempo ci siamo rilassati. A marzo ci giochiamo tanto”

La moda che forse ci siamo persi durante le vacanze: il recap delle 7 notizie da recuperare assolutamenteEcco il recap delle sette notizie di moda da non perdere, pensato per chi desidera rimanere aggiornato senza eccessi.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Grande Buzzi, forse ci siamo: consegna a fine marzo e pazienti da settembre.

Grande Buzzi, forse ci siamo: consegna a fine marzo e pazienti da settembreL’annuncio della direttrice generale: sta per finire un’attesa lunga 18 anni. Per il nuovo ospedale raccolti 20 milioni dal 2020. Milano ha dimostrato di avere ancora il coeur in man ... msn.com

«Volevo festeggiare come solo a Napoli si fa: alla grande» ha raccontato Andrea Buzzi ai medici dell’ospedale Pellegrini, che per due volte se lo sono ritrovato al pronto soccorso la notte di Capodanno. Romano, 24 anni, Buzzi ha celebrato l’arrivo del nuovo - facebook.com facebook