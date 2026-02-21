Meteo Google cambia volto | l’AI riassume il tempo addio app dedicata

Google ha deciso di modificare il modo in cui fornisce le previsioni del tempo agli utenti Android. La vecchia app Meteo sta scomparendo e al suo posto arriva una funzione basata sull’intelligenza artificiale, che riassume le condizioni meteorologiche direttamente nei risultati di ricerca. La novità permette di ottenere rapidamente le informazioni senza aprire applicazioni dedicate. La transizione si sta diffondendo lentamente tra gli utenti di tutto il mondo.

Un cambiamento significativo è in atto per gli utenti Android che utilizzano l'app Meteo di Google. La tradizionale interfaccia, caratterizzata da elementi grafici distintivi e informazioni dettagliate, sta gradualmente cedendo il passo a una nuova esperienza integrata direttamente nei risultati di ricerca, con un sull'intelligenza artificiale per la sintesi delle informazioni. La transizione, già in corso da alcuni mesi, sta diventando sempre più diffusa, modificando il modo in cui milioni di persone accedono alle previsioni del tempo. Per anni, l'app Meteo di Google ha rappresentato un punto di riferimento per gli utenti Android.