NBA i risultati della notte 13 febbraio | LeBron James una tripla doppia per la storia Cadono i Thunder

LeBron James ha realizzato una tripla doppia, scrivendo un nuovo record nella notte NBA del 13 febbraio, mentre i Thunder sono stati sconfitti nettamente dai Lakers. Solo tre partite si sono disputate, perché molte squadre hanno preferito risparmiare i giocatori in vista dell’imminente All Star Weekend, che ha già portato numerosi atleti a ridurre gli impegni in campo.

Appena tre le partite giocate nella notte NBA, e stavolta per un motivo ben più che giustificato. Sta arrivando il tempo dell'All Star Weekend, che catalizzerà l'attenzione dell'ambiente cestistico a stelle e strisce. Se, poi, questo dovesse anche tradursi in partite che abbiano un senso, e non nelle nefandezze che si sono viste negli ultimi anni, allora potrebbe significare che ci si trovi di fronte a un significativo cambio di rotta. Innanzitutto, però, l'attualità. Che parla di attimi di storia che entrano nel momento in cui, nella vittoria per 124-104 dei Los Angeles Lakers (33-21) sui Dallas Mavericks (19-35), LeBron James stampa una tripla doppia da 28 punti, 10 assist e 12 rimbalzi.