LeBron tripla doppia e altro record Topic torna dopo il tumore stagione finita per Jaren Jackson

LeBron James, dopo aver superato un tumore, torna in campo e conquista una tripla doppia che gli permette di stabilire un nuovo record come il giocatore più anziano della NBA a riuscirci, facendo notare la sua incredibile determinazione. La sua prestazione si è distinta anche per altri numeri, testimonianza della sua costanza e del suo ruolo centrale nella squadra. Nel frattempo, Jaren Jackson ha visto interrompersi bruscamente la sua stagione a causa di un infortunio, dopo aver già affrontato diverse difficoltà quest’anno. Portland, invece, ha vinto una partita importante in casa dei Jazz, ma ha perso il suo nuovo acquisto, che si è infortunato durante

Il campione dei Lakers a 41 anni è il più vecchio a riuscirci. Portland stravince a casa dei Jazz ma perde il suo nuovo acquisto. Nel fine settimana sosta per l'All Star Game.