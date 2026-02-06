La casa automobilistica Fiat non lancerà al momento una minicar basata sulla Leapmotor T03. Tuttavia, la T03 stessa arriverà in Europa, Italia inclusa, attraverso una joint venture tra Leapmotor e Stellantis. La notizia cambia le carte in tavola per chi aspetta un’auto piccola e economica targata Fiat.

Ciao! Sì — non arriverà (per ora) una “minicar Fiat” basata sulla Leapmotor T03, ma la Leapmotor T03 stessa sarà venduta in Europa (inclusa Italia) tramite la joint venture con Stellantis. Stato della T03 e del legame con Fiat. La Leapmotor T03 è una city car elettrica (segmento A) che Stellantis (proprietaria di Fiat) ha deciso di importare e vendere in Europa attraverso Leapmotor International, una società controllata da Stellantis insieme al costruttore cinese Leapmotor. La T03 non viene “rinominata Fiat”: è venduta come Leapmotor T03, non con marchio Fiat o come “minicar Fiat”, almeno per i modelli attualmente in programma. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Novità Fiat: una minicar in arrivo su base Leapmotor T03?

