Milan addio Leao | il club fissa il prezzo del divorzio

Il Milan ha annunciato ufficialmente che Rafael Leao è sul mercato e ha stabilito il prezzo per la cessione. La decisione arriva dopo una rottura tra il club e l’attaccante, che fino a poco tempo fa era considerato incedibile. La situazione apre a possibili sviluppi nelle prossime settimane, ma finora non sono stati resi noti dettagli sui termini della trattativa.

Il Milan rompe il tabù dell’incedibilità: Rafael Leao è ufficialmente sul mercato. Dopo la frattura totale consumatasi all’ Olimpico con lo sfogo contro compagni e panchina, la società di Via Aldo Rossi ha cambiato strategia, dicendosi pronta a valutare proposte concrete per la cessione del numero 10 nella prossima finestra estiva. Sebbene nel contratto del portoghese figuri una clausola rescissoria da 175 milioni di euro, la dirigenza rossonera è consapevole che tale cifra risulti oggi fuori mercato. La valutazione reale del calciatore ha subito un drastico ridimensionamento: se in passato il club aveva respinto 80 milioni dal Chelsea, oggi quella stessa cifra verrebbe accettata seduta stante per favorire una rivoluzione tecnica necessaria sotto la gestione Allegri. 🔗 Leggi su Milanzone.it

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