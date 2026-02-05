Con le nuove sneaker di ASICS ti sembrerà di correre a New York

Le nuove sneaker di ASICS promettono di far sentire come se si corresse a New York. Le scarpe sono state lanciate sul mercato e già attirano l’attenzione degli appassionati di corsa. Molti utenti hanno già provato il modello e raccontano di sentirsi leggeri e veloci come se fossero nella Grande Mela. La scarpa si adatta bene a chi corre regolarmente e cerca un prodotto che unisce comfort e stile.

New York è una città che ti resta addosso. Ancora di più con la GEL-NYC™ 2.0 SSHS, un nuovo progetto di ASICS Sportstyle e HSDT che unisce heritage running e cultura contemporanea. Una storia che fa parte della Signature Series, una serie di collaborazioni in cui visionari del design reinterpretano silhouette chiave di ASICS per raccontare storie e contesti culturali. In questo caso, a collaborare con il brand nipponico per la GEL-NYC™ 2.

