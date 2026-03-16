L'Inter ha le mani sullo Scudetto dopo lo scivolone del Milan | quando può vincerlo matematicamente

L'Inter ha aumentato il suo vantaggio sul Milan a otto punti in classifica dopo una recente partita. La squadra nerazzurra si trova in una posizione favorevole per potenzialmente conquistare lo scudetto, mentre il Milan ha subito una battuta d'arresto. Per ottenere la vittoria matematica, l'Inter deve raggiungere un certo numero di vittorie durante le prossime gare.

L'Inter allunga a +8 sul Milan in classifica. Tra la certezza matematica e le medie punti reali, ecco quante vittorie servono ai nerazzurri per lo Scudetto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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