Chiara Balistreri in lacrime | Il mio ex compagno violento esce dal carcere non ho giustizia | VIDEO
Chiara Balistreri ha condiviso un video in cui appare visibilmente emozionata e in lacrime, spiegando di aver ricevuto una telefonata dalla polizia di Bologna che le comunicava il rilascio del suo ex compagno, previsto tra due giorni. La donna ha riferito di essere stata svegliata improvvisamente e di non aver ancora ottenuto giustizia in relazione alla sua situazione. La notizia ha suscitato grande attenzione sui social e tra gli utenti.
“Mi dispiace che mi dovrete vedere così, ma sono appena stata svegliata con una chiamata della polizia di Bologna che mi informava che Gabriele fra due giorni tornerà a casa”. Chiara Balistreri in lacrime torna a parlare del suo ex compagno Gabriele Costantin e delle violenze che ha subito per.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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Chiara Balistreri: “Il mio ex tornerà a casa, la decisione è stata presa da tre donne. Non c’è giustizia”Chiara Balestreri in lacrime rende noto che Gabriel Constantin, il suo ex fidanzato dal quale per anni ha subito violenze, tornerà a casa, munito del...