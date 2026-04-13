Chiara Balistreri in lacrime | Il mio ex compagno violento esce dal carcere non ho giustizia | VIDEO

Chiara Balistreri ha condiviso un video in cui appare visibilmente emozionata e in lacrime, spiegando di aver ricevuto una telefonata dalla polizia di Bologna che le comunicava il rilascio del suo ex compagno, previsto tra due giorni. La donna ha riferito di essere stata svegliata improvvisamente e di non aver ancora ottenuto giustizia in relazione alla sua situazione. La notizia ha suscitato grande attenzione sui social e tra gli utenti.