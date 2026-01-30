Lanterne magiche le fotografie dalla collezione Valerio De Paolis al Museo Carlo Bilotti

L’arte delle lanterne magiche torna a far parlare di sé al Museo Carlo Bilotti di Villa Borghese. Dal 14 febbraio, fino a settembre 2026, la mostra presenta fotografie provenienti dalla collezione di Valerio De Paolis. Le immagini offrono un viaggio tra sguardi, spazi e atmosfere diverse, creando un percorso visivo che coinvolge i visitatori. La mostra invita a scoprire pezzi unici e a immergersi in un mondo di immagini che raccontano storie di un passato affascinante.

La mostra "Lanterne magiche. Fotografie dalla collezione Valerio De Paolis", dal 14 febbraio al 6 settembre 2026 al Museo Carlo Bilotti Aranciera di Villa Borghese, propone una serie di itinerari visivi all'interno della collezione De Paolis, mettendo in dialogo sguardi, spazi e contesti differenti, protagonisti e luoghi emblematici della contemporaneità. L'esposizione presenta per la prima volta al pubblico una selezione di capolavori della fotografia internazionale, offrendo un'occasione inedita per esplorare la ricchezza e la profondità della collezione.

Il Museo Ribezzo apre le sue porte a uno sguardo intenso e toccante su Gaza e Cisgiordania con la mostra fotografica "Qui resteremo".

