Sì ai rimpatri l’Ue sceglie il modello Albania

L’Unione Europea ha approvato nuove norme sui rimpatri, adottando un modello simile a quello adottato in Albania. La decisione è stata presa con il voto favorevole di una maggioranza composta da partiti appartenenti a diversi gruppi politici, tra cui il Ppe, l’Ecr, i Patrioti e alcuni partiti socialisti di Danimarca e Malta. La maggioranza di governo italiana ha sostenuto questa scelta.

La maggioranza di Giorgia Meloni seppellisce la maggioranza Ursula: Ppe, Ecr e Patrioti (ma anche i socialisti danesi e maltesi) votano le nuove norme. Approvato il sistema introdotto dall’Italia con gli hub dislocati in Paesi terzi. Sinistre su tutte le furie. La maggioranza Giorgia da eccezione diventa una regola seppellendo, forse definitivamente, la coalizione Ursula. In Europa passa la linea Meloni sulle politiche dei rimpatri. Con 389 voti a favore 206 contrari e 32 astenuti il Parlamento europeo ha dato il via libera all’avvio dei negoziati interistituzionali sulla direttiva rimpatri con una maggioranza composta da Ppe, Ecr, Patrioti e le altre destre. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Sì ai rimpatri, l’Ue sceglie il modello Albania Articoli correlati Sì del Parlamento europeo al «modello Albania» per i migranti, esulta Meloni: «Rimpatri più efficaci, vince la linea dell’Italia»In Europa passa la linea dura di Giorgia Meloni sull’immigrazione, mentre si consolida l’alleanza tra popolari e destre europee. Migranti, mazzata alla sinistra in Europa: sui rimpatri vince il modello Albania. La rabbia di Ilaria SalisMigranti e rimpatri veloci, vai col modello italiano, vai con la maggioranza Meloni. Una selezione di notizie su Sì ai rimpatri l'Ue sceglie il modello... Temi più discussi: Aula divisa ma sull’immigrazione vince il ‘sì’ alla stretta, il Parlamento UE approva il controverso regolamento rimpatri; Via libera alla stretta sui rimpatri: cosa ha deciso l’Europa; Il Parlamento Europeo approva la stretta sui rimpatri dei migranti (e promuove gli hub albanesi di Meloni); Sì del Parlamento europeo al modello Albania per i migranti, esulta Meloni: Rimpatri più efficaci, vince la linea dell'Italia. La Ue dice sì al modello Albania. Meloni: Rimpatri più efficaciL'europarlamento adotta la linea italiana sull'immigrazione e sui Paesi terzi. A Bruxelles si consolida la maggioranza Giorgia: Ppe, Ecr e Patrioti. Ira del Pd ... ilgiornale.it Sì del Parlamento europeo al «modello Albania» per i migranti, esulta Meloni: «Rimpatri più efficaci, vince la linea dell’Italia»Con 389 sì, 206 no e 32 astenuti, la plenaria ha approvato l'avvio dei negoziati sulla contreversa direttiva rimpatri. Esulta Meloni, duro il commento del Pd L'articolo Sì del Parlamento europeo al «m ... msn.com I centri in Albania non solo funzionano, ma avanzano anche in Europa affermandosi come un modello innovativo di gestione dei flussi migratori. Un altro obiettivo raggiunto dal Governo Meloni, che fa passare la linea italiana di contrasto all’immigrazione illeg - facebook.com facebook I centri in Albania non solo funzionano, ma avanzano anche in Europa affermandosi come un modello innovativo di gestione dei flussi migratori. Un altro obiettivo raggiunto dal Governo Meloni, che fa passare la linea italiana di contrasto all’immigrazione illeg x.com