Un focus sulle diverse tradizioni culinarie | dall’Albania alla Sicilia

In Albania, la tavola rappresenta il cuore della vita familiare, con un detto che afferma:

In Albania, la tavola è il fulcro familiare. Esiste un antico detto che dice: "La casa dell’albanese è di Dio e dell’ospite". Il Byrek è un piatto che richiede molta perizia nel sovrapporre sfoglie sottili, ma durante le festività, la tavola diventa un miscuglio di sapori dove regnano molte altre specialità come il Tavë Kosi (agnello con crema di yogurt greco) e i Sarma, riso e carne speziata avvolti in una foglia di vite o cavolo. Nei dolci domina il Baklava, ricchissimo di noci e sciroppo, che esige ore di preparazione ed è simbolo di festa e di buon augurio. In Senegal il pranzo è un momento che si condivide con amici e parenti. Il piatto tipico del paese è una pietanza che comprende riso, pesce e verdure, il tutto condito con spezie precedentemente macinate in un grande mortaio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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