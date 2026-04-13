Dopo sedici anni al governo, l’ex primo ministro ungherese ha perso le elezioni. Il suo mandato è stato sostenuto pubblicamente da figure politiche statunitensi e russe, mentre si è schierato contro altri avversari politici. La sconfitta ha portato a un cambio di governo nel paese e ha suscitato reazioni tra le varie forze politiche nazionali e internazionali. La vicenda si inserisce in un quadro di tensioni politiche e alleanze in evoluzione.

Quello in Ungheria è stato un terremoto politico capace di superare le frontiere di un paese con meno di dieci milioni di persone nel centro dell’Europa. La sconfitta netta incassata da Viktor Orbán, al potere da 16 anni, è prima di tutto la sconfitta di un uomo che ha incarnato quello che lui stesso ha definito “illiberalismo”, ovvero il contrario della democrazia liberale che domina in Europa. Orbán ha diviso l’Unione europea come nessun altro, presentandosi come avversario dichiarato di Bruxelles, che ha paragonato alla Mosca dei tempi in cui l’Ungheria faceva parte del blocco sovietico. Attualmente il governo ungherese blocca aiuti europei per 90 miliardi di euro destinati all’Ucraina.🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Le conseguenze della sconfitta di Viktor Orbán

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