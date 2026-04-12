Dopo 16 anni di permanenza al governo, Viktor Orbán ha riconosciuto la sconfitta alle recenti elezioni in Ungheria. I risultati ufficiali mostrano un netto vantaggio per l’opposizione, che ha ottenuto più seggi in parlamento rispetto alla coalizione guidata dall’attuale premier. Orbán ha dichiarato di accettare il verdetto degli elettori e ha ringraziato i suoi sostenitori, annunciando che lascerà il suo incarico.

Domenica in Ungheria si è votato per eleggere il parlamento. Sono stati conteggiati per ora circa il 67 per cento dei voti ed è in netto vantaggio Tisza, il partito di opposizione guidato da Péter Magyar. Quando il conteggio era circa al 60 per cento, il primo ministro Viktor Orbán, capo del partito conservatore e populista Fidesz e uno dei leader più filorussi e autoritari dell’Unione Europea, ha fatto un discorso in cui ha definito i risultati parziali «dolorosi ma chiari» e ha riconosciuto la vittoria di Magyar. È la sua prima sconfitta dopo 16 anni al potere. La proporzione tra i voti conteggiati fin qui assegnerebbe 137 parlamentari a Tisza, 55 a Fidesz e 7 al Movimento Nostra Patria (Mi Hazánk Mozgalom), un partito di estrema destra (i seggi sono 199).🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Viktor Orbán ha ammesso la sconfitta

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Breaking: Viktor Orban has conceded. The far-right has lost in Hungary.