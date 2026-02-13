Robur attenta alla fame del Cannara Un girone fa l’ultimo raggio di sole
Esattamente un girone fa, il Siena stava vivendo il momento migliore del suo cammino: la squadra di Bellazzini si presentò al Franchi, al cospetto del Cannara, con cinque risultati utili consecutivi alle spalle e, dopo il successo sugli umbri, firmato Vari e Lipari, ne inanellò altri tre. La trasferta di Foligno, poi, fu l’inizio di una crisi da cui i bianconeri non si sono mai veramente tirati fuori, tra qualche risultato positivo carico di speranza e tanti, troppi, passi falsi, ultimo, in ordine temporale, il bruciante ko nel derby di Poggibonsi. Sconfitta che ha poi portato, in maniera burrascosa, alla separazione dal tecnico pisano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
La Robur è lanciata! Caccia del tris. Occhio però alla ‘trappola’ Cannara
La Robur si prepara a una partita fondamentale in trasferta contro il Cannara.
Robur, la parola-chiave è pragmatismo. Servirà cuore anche contro il Cannara
La Robur torna a vincere e trova due successi di fila.
