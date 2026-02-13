Robur attenta alla fame del Cannara. Un girone fa l’ultimo raggio di sole. Esattamente un girone fa, il Siena stava vivendo il momento migliore del suo cammino: la squadra di Bellazzini si presentò al Franchi, al cospetto del Cannara, con cinque risultati utili consecutivi alle spalle e, dopo il successo sugli umbri, firmato Vari e Lipari, ne inanellò altri tre.

La trasferta di Foligno, poi, fu l'inizio di una crisi da cui i bianconeri non si sono mai veramente tirati fuori, tra qualche risultato positivo carico di speranza e tanti, troppi, passi falsi, ultimo, in ordine temporale, il bruciante ko nel derby di Poggibonsi. Sconfitta che ha poi portato, in maniera burrascosa, alla separazione dal tecnico pisano.

La Robur si prepara a una partita fondamentale in trasferta contro il Cannara.

La Robur torna a vincere e trova due successi di fila.

Messa ormai in archivio la gestione Bellazzini, la Robur cerca punti anche tra le mura amiche del "Franchi" dopo il prezioso successo a Terranuova Bracciolini. Voria vuole ritrovare una vittoria interna che manca da un mese 11 Tutti a disposizione in ca - facebook.com facebook