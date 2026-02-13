Robur attenta alla fame del Cannara Un girone fa l’ultimo raggio di sole

Robur attenta alla fame del Cannara. Un girone fa l’ultimo raggio di sole. Esattamente un girone fa, il Siena stava vivendo il momento migliore del suo cammino: la squadra di Bellazzini si presentò al Franchi, al cospetto del Cannara, con cinque risultati utili consecutivi alle spalle e, dopo il successo sugli umbri, firmato Vari e Lipari, ne inanellò altri tre.

Esattamente un girone fa, il Siena stava vivendo il momento migliore del suo cammino: la squadra di Bellazzini si presentò al Franchi, al cospetto del Cannara, con cinque risultati utili consecutivi alle spalle e, dopo il successo sugli umbri, firmato Vari e Lipari, ne inanellò altri tre. La trasferta di Foligno, poi, fu l’inizio di una crisi da cui i bianconeri non si sono mai veramente tirati fuori, tra qualche risultato positivo carico di speranza e tanti, troppi, passi falsi, ultimo, in ordine temporale, il bruciante ko nel derby di Poggibonsi. Sconfitta che ha poi portato, in maniera burrascosa, alla separazione dal tecnico pisano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

