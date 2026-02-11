Il fattore Malen il bomber che mancava alla Roma | i numeri di un impatto da sogno

La Roma ha trovato il suo nuovo centravanti. L’olandese Malen ha segnato i gol che stavano mancando alla squadra, portando più entusiasmo e concretezza in attacco. Gasp, il tecnico, è soddisfatto delle sue prestazioni, e ora i giallorossi cercano di ripartire con più fiducia, puntando anche sulle combinazioni di Dybala e Soulé nel prossimo incontro contro il Napoli.

Tutti per Malen, Malen per tutti. Nel calcio spirito di gruppo e motivazione sono paroline magiche che stavolta, più di altre volte, hanno un significato preciso se riferite al centravanti olandese e alla Roma di Gian Piero Gasperini: vuol dire che attorno a questo centravanti vero è pronta a stringersi la squadra e lo stesso attaccante, a sua volta, è pronto a premiare a suon di gol gli sforzi dei compagni. Succede con Donyell, detto “Don” a Trigoria, quasi con quella reverenza che si deve ai lupi d’area di rigore venuti da lontano. E lui, il numero nove giallorosso originario del Suriname, si è preso già la piazza giallorossa, spazzando via i nomi altisonanti del mercato di gennaio, da Raspadori a Zirkzee, da protagonista assoluto in un ruolo di finalizzatore che dalla scorsa estate non ha avuto padroni dopo i ripetuti test (in tutto o in parte falliti) con Dovbyk, Ferguson e i vari falsi nove che si sono alternati lì davanti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Donyell Malen sta trascinando la Roma con prestazioni da vero fuoriclasse.

Malen già trascinatore della Roma: può essere un fattore nella lotta Champions con la JuventusImpatto da sogno per Malen con la maglia della Roma: nessun nuovo acquisto come lui, può diventare un fattore nella corsa per la conquista di un posto in Champions.

