Nel match tra Lazio e Fiorentina, i biancocelesti incontrano difficoltà a segnare, lasciando spesso spazio agli attacchi avversari. Al 28’ del primo tempo, a Firenze, si verifica una fase di confusione nell’area della Lazio. Dodo si fa avanti, passa a Harrison, che individua Gosens e decide di consegnargli il pallone, creando un’opportunità per la Fiorentina.

È il 28’ a Firenze, un po’ di confusione in area Lazio. Arriva Dodo, passa a Harrison che vede Gosens e decide di regalargli il pallone. Che fa Gosens? Lo butta di testa verso Motta che non riesce a impedirgli di urtare il palo e di finire dentro. La partita è finita, andate in pace. Ah, no! C’è ancora più di un’ora da giocare, l’arbitro Fabbri lo ricorda ai ventidue in campo che ricominciano a far finta di farlo. Beh, per la verità i viola ci provano, ma che vuoi giocare se gli avversari non ci pensano nemmeno. Non si può giocare da soli. I romani, voja de giocà cascheme addosso, provano a prendere a calci il pallone. Ma sarà il caldo, sarà il freddo, sarà che altro, lo fanno con troppo poca convinzione per infastidire i padroni di casa.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Lazio, troppa fatica fare gol, tanto ci pensa la Fiorentina

Lazio, al gol ci pensa Taylor: terza rete in A e fantamedia del 6,7Una delle migliori notizie della difficile e altalenante stagione della Lazio arriva dal mercato di gennaio.

Pontedera-Ternana 2-2, Fabio Liverani: "Costruito tanto ma presi gol troppa facilità. Alla squadra serve sempre equilibrio"Nel post-gara del pareggio per 2-2 sul campo del Pontedera, l’allenatore rossoverde Fabio Liverani ha analizzato la prestazione della Ternana.

Super azione della Lazio con Cataldi e Vecino per il gol del vantaggio contro la Fiorentina

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Sul futuro della Lazio resta incertezza, in campo e in panchina. Maurizio Sarri resta in attesa: «Non ho ancora sentito nulla, vediamo quali sono i programmi per il futuro. È stata una stagione soffertissima: solo in preparazione di questa partita ci mancavano 10 x.com