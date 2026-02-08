Pontedera-Ternana 2-2 Fabio Liverani | Costruito tanto ma presi gol troppa facilità Alla squadra serve sempre equilibrio

Dopo il pareggio per 2-2 contro il Pontedera, Liverani non nasconde le critiche alla sua squadra. L’allenatore della Ternana sottolinea come la squadra abbia costruito molto, ma abbia preso gol troppo facilmente. “Serve più equilibrio”, dice, e invita i suoi a migliorare subito per evitare altri rischi.

Nel post-gara del pareggio per 2-2 sul campo del Pontedera, l’allenatore rossoverde Fabio Liverani ha analizzato la prestazione della Ternana. "Abbiamo costruito tante occasioni, ma subiamo gol con troppa facilità, e questo fa la differenza. Per segnare dobbiamo produrre tanto, mentre agli.🔗 Leggi su Today.it

