Lazio i convocati per la Fiorentina | si fermano Marusic e Maldini! 6 assenti per Sarri le loro condizioni ufficiali

La Lazio ha annunciato i convocati per la partita contro la Fiorentina, valida per la 32ª giornata di Serie A 202526. Tra i presenti, non ci sono Marusic e Maldini, che si sono fermati recentemente. L’allenatore Maurizio Sarri ha convocato complessivamente sei giocatori in meno rispetto alla rosa completa, mentre le condizioni ufficiali dei due assenti sono state comunicate. La squadra si prepara a scendere in campo per l’anticipo serale.

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