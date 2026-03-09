Lazio-Sassuolo 2-1 | Maldini si sblocca Marusic nel recupero regala la vittoria a Sarri

Nella 28esima giornata di Serie A, la Lazio ha battuto il Sassuolo 2-1 davanti a uno stadio vuoto a causa di una protesta dei tifosi. La squadra di Sarri ha iniziato bene e ha aperto le marcature con il primo gol in maglia biancoceleste di Maldini. Nel recupero, Marusic ha siglato il gol decisivo, regalando la vittoria ai padroni di casa.

La Lazio vince per due a uno contro il Sassuolo nella 28esima giornata di Serie A. In un Olimpico deserto per la protesta del tifo approccio ottimo della squadra di Sarri che parte forte e sblocca la partita col primo gol di Maldini in maglia biancoceleste. Dopo la rete del vantaggio e diverse ripartenze positive, la squadra di Sarri abbassa il suo baricentro e lascia il gioco al Sassuolo che trova il pareggio con un super gol di Laurienté che col destro batte Motta al debutto in Serie A e alla prima presenza in maglia laziale. Nella ripresa è bravo l'estremo difensore classe 2005 su un tiro a botta sicura di Thorstvedt. Nel finale pressing della Lazio che spreca una clamorosa occasione con Isaksen e che poi trova il gol nel recupero con Marusic bravo di testa a sfruttare un'uscita a vuoto di Muric. 🔗 Leggi su Romatoday.it Articoli correlati Leggi anche: Diretta gol Serie A: Lazio Sassuolo 2-1, Marusic regala la vittoria ai biancocelesti nel recupero Cagliari-Lazio 0-0: Maldini non si sblocca, l'attacco di Sarri stecca ancoraPareggio senza reti all'Unipol Domus con i biancocelesti mai realmente pericolosi dalle parti di Caprile. Una selezione di notizie su Lazio Sassuolo 2 1 Maldini si sblocca... Temi più discussi: Pronostico Lazio-Sassuolo quote analisi 28ª giornata Serie A; Lazio-Sassuolo: probabili formazioni e statistiche; Serie A Enilive | Lazio-Sassuolo, i numeri in casa contro i neroverdi; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale. Lazio Sassuolo 2-1: Marusic sigla il raddoppio in zona Caicedo!Lazio Sassuolo: i biancocelesti di Sarri scendono in campo per la 28esima giornata del campionato di Serie A 2025-2026. Segui il match con noi! Il Sassuolo e la Lazio si sfidano oggi a partire dalle o ... lazionews24.com Il tabellino di Lazio-Sassuolo 2-1SASSUOLO (4-3-3): Muric; Coulibaly (dal 69? Walukiewicz), Idzes, Muharemovic, Garcia (dal 68? Doig); Koné (dal 83? Bakola), Lipani (dal 46? Matic ... canalesassuolo.it Serie A, Lazio-Sassuolo 2-1: decide Marusic al 92’ Stadio Olimpico Approfondisci qui https://www.rainews.it/maratona/2026/03/calcio-serie-a-giornata-28-inter-milan-napoli-roma-juventus-como-lecce-pisa-verona-risultati-cronaca-aggiornamenti-diretta- - facebook.com facebook SERIE A | In campo il posticipo della 28ma giornata, Lazio-Sassuolo. Segui la DIRETTA #ANSA x.com