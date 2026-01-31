Infortunio Zaccagni che guaio per la Lazio! C’è lesione | ecco l’esito degli esami

La Lazio annuncia che Zaccagni ha una lesione dopo gli esami. L’infortunio mette in apprensione lo staff e i tifosi, soprattutto dopo il forfait all’ultimo minuto contro il Genoa. La squadra si prepara a valutare i tempi di recupero, mentre i supporter sperano in una pronta guarigione del centrocampista.

Lookman, il Fenerbahce ora si spazientisce! Notte di tensione: quale futuro per l’attaccante dell’Atalanta? La rivelazione di Romano Liverpool, dietrofront su Read: pista abbandonata! Altri 2 top club alla finestra per il terzino del Feyenoord Cissé Milan, ormai ci siamo per il colpo per il futuro: battuta la concorrenza del PSV! La mossa dei rossoneri San Siro, svolta nuovo stadio: lavori a fine maggio. Disagi per i tornelli e piano parcheggi Lazio Genoa nel deserto: Olimpico vuoto e protesta contro Lotito. I tifosi prendono posizione! Lookman, il Fenerbahce ora si spazientisce! Notte di tensione: quale futuro per l’attaccante dell’Atalanta? La rivelazione di Romano Liverpool, dietrofront su Read: pista abbandonata! Altri 2 top club alla finestra per il terzino del Feyenoord Immobile Bologna, trattativa clamorosa con quel club! La sua cessione adesso è vicinissima, tutti i dettagli Guessand Crystal Palace, è ufficiale! Ecco il sostituto di Mateta, ma la Juventus era interessata? La verità Calciomercato Milan: rossoneri scatenati, inserimento per Alphadjo Cissè! Ecco la strategia a sorpresa di Tare Calciomercato Verona: Alphadjo Cissè lascia l’Italia e vola al Psv Eindhoven! Manca solo un tassello per l’addio del classe 2006, tutte le cifre Calciomercato, salta il trasferimento di Zinchenko all’Ajax? Ecco cosa sta succedendo Calciomercato, quel giocatore lascia l’Ajax? E’ finito nel mirino di diversi club europei e anche in Serie A! I dettagli Pagelle Lazio Genoa, i voti della sfida di Serie A! Cataldi al 100' regala i tre punti ai biancocelesti, ko di De Rossi all’Olimpico Juventus, Spalletti cambia i bianconeri! Da Napoli a Napoli, il tecnico si prende una rivincita – VIDEO Conferenza stampa Spalletti pre Juve Benfica: «Mourinho? In un primo periodo ci siamo detti qualcosa, più lui di me, su questo aspetto vince sempre lui. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Infortunio Zaccagni, che guaio per la Lazio! C’è lesione: ecco l’esito degli esami

Approfondimenti su Zaccagni Lazio

Dopo l’infortunio occorso a Dovbyk durante la partita tra Lecce e Roma, sono stati comunicati gli esiti degli esami medici.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Zaccagni Lazio

Infortunio Zaccagni, tegola in casa Lazio! L’esito degli esami strumentali: le ultimeInfortunio Zaccagni, non sorride il tecnico Maurizio Sarri. Sono stati resi noti i risultati degli esami a cui si è sottoposto il capitano. Le ultimissime Brutte notizie per la Lazio. Il capitano bian ... lazionews24.com

Infortunio Zaccagni, l’esito degli esami: lungo stop e caso per l’astaÈ arrivato l’esito degli esami strumentali: lesione al muscolo obliquo dell’addome. In seguito a questo stop i tempi di recupero saranno di almeno un mese. Questa l’attesa minima prima di poter ... fantamaster.it

#Zaccagni, infortunio all'addome: l'attaccante della #Lazio starà fuori circa 1 mese #SkySport #SkySerieA #SerieA x.com

Lazio, infortunio per Zaccagni: salta il Genoa. Le sue condizioni Il capitano biancoceleste non giocherà la sfida contro il Genoa La Lazio è pronta ad aprire il prossimo turno di campionato contro il Genoa. Ma c'è una grana per Maurizio Sarri che dovrà fare a m - facebook.com facebook