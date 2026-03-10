Servizio civile in Lombardia 1433 posti per giovani dai 18 ai 28 anni; 25 ore a settimana a 519 euro al mese

In Lombardia sono disponibili 1433 posti per giovani tra 18 e 28 anni nel nuovo bando del Servizio Civile Universale. I volontari svolgeranno 25 ore di servizio settimanale ricevendo un compenso di 519 euro al mese. La selezione riguarda migliaia di giovani in tutto il paese. Il bando è stato recentemente pubblicato e rimarrà aperto per le candidature.

È stato pubblicato il nuovo bando del Servizio Civile Universale per la selezione di migliaia.