Il presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio, Roberto Rossi, si dice molto soddisfatto per il lancio di ITabloid. Rossi ha inviato le sue congratulazioni alla nuova testata digitale, promossa dall’Associazione Giornaliste Italiane. È un’iniziativa che, secondo lui, rappresenta un passo avanti nel giornalismo online.

Il vicepresidente dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio, Roberto Rossi, esprime vivo apprezzamento e sincere congratulazioni per la nascita di ITabloid, il nuovo periodico digitale promosso dall’ Associazione Giornaliste Italiane, da oggi online. L’avvio di una nuova testata rappresenta sempre un momento significativo per il pluralismo dell’informazione e per il rafforzamento del dibattito pubblico. ITabloid si inserisce in questo contesto con una proposta editoriale che valorizza l’approfondimento, l’analisi e la qualità del racconto giornalistico. Particolare apprezzamento viene rivolto alla visione espressa dalla presidente dell’Associazione Giornaliste italiane, Paola Ferrazzoli, nonché a Mikaela Zanzi, direttore responsabile e a Elisabetta Mancini, direttore editoriale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - ITabloid, il presidente dell’Odg Lazio Roberto Rossi: “Congratulazioni per la nascita del nuovo periodico”

Approfondimenti su Roberto Rossi

È nato online

È nata ufficialmente ITabloid, il nuovo periodico delle Giornaliste Italiane.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Roberto Rossi

Argomenti discussi: Nasce Itabloid: il nuovo periodico di Giornaliste Italiane è da oggi online - Quotidiano La Voce.

ITabloid, il presidente dell’Odg Lazio Roberto Rossi: Congratulazioni per la nascita del nuovo periodicoIl vicepresidente dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio, Roberto Rossi, esprime vivo apprezzamento e sincere congratulazioni per la nascita di ITabloid, il ... lapresse.it

Editoria, nasce Itabloid, il periodico di Giornaliste ItalianeRoma, 7 feb. (askanews) - Debutta online ITabloid, il periodico digitale dell'associazione Giornaliste italiane (consultabile all'indirizzo ... notizie.tiscali.it

Capire il Parlamento: regole, prassi e innovazione odg.roma.it/capire-il-parl… #formazione #odglazio x.com

Una legge per salvare l’informazione https://odg.roma.it/una-legge-per-salvare-linformazione/ #OdgLazio facebook