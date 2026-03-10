Vomero dispositivo temporaneo di circolazione in un' importante strada di collegamento per oltre un mese

La V Municipalità di Napoli ha disposto un dispositivo temporaneo di circolazione in via San Domenico. La misura resterà in vigore per oltre un mese e riguarda un'importante strada di collegamento. La modifica alla viabilità è stata decisa per permettere lavori della società E-Distribuzione S. La circolazione sarà regolata fino al termine delle operazioni programmate.

La V Municipalità di Napoli ha istituito un temporaneo dispositivo di circolazione, in vigore fino al 17 aprile prossimo, in via San Domenico al fine di consentire lavorazioni alla società E-Distribuzione S.p.A. La V Municipalità di Napoli ha istituito un temporaneo dispositivo di circolazione in via San Domenico al fine di consentire lavorazioni alla società E-Distribuzione S.p.A. Nel dettaglio dal 9 marzo 2026 al 17 aprile 2026, dalle ore 09.00 alle 18.00 di ogni singola giornata di lavorazione (a eccezione delle giornate di sabato, domenica e altri festivi presenti tra inizio e fine lavori) in via San Domenico è previsto: • il divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata, da intersezione con via Francesco Cilea fino al civ.