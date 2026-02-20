Lavori su via Salaria | i divieti e le modifiche alla circolazione

Il Comune ha deciso di restringere via Salaria dal 20 al 28 febbraio a causa di lavori di manutenzione. La carreggiata sarà più stretta e ci saranno limitazioni alla velocità, mentre alcuni parcheggi saranno temporaneamente vietati. La modifica della viabilità mira a facilitare le operazioni di rinnovo delle condutture idriche. Durante il periodo, si consiglia ai pendolari di pianificare percorsi alternativi per evitare disagi. La strada rimarrà aperta, ma le restrizioni potrebbero rallentare il traffico in alcune ore.

Riduzione della carreggiata, limite di velocità e divieti di sosta interesseranno via Salaria da venerdì 20 fino a sabato 28 febbraio. Una modifica temporanea della disciplina di traffico della strada per via di alcuni lavori a cura di Areti. I lavori si snoderanno in più fasi senza interessare nello stesso tempo tutto il tratto di strada garantendo così sempre il transito di pedoni e veicoli (privati e non), seppur con deviazioni. Per consentire i lavori sarà ristretto un tratto della carreggiata di via Salaria, in direzione Roma Centro, all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe. Nello specifico la parte di strada interessata dalle limitazioni è quella compresa tra il civico 905b fino al civico 687 in direzione di viale Somalia. Via Salaria, lavori di scavo nei pressi dell'Aeroporto dell'Urbe direzione centro, con restringimento di carreggiata, dal 20 al 28 febbraio. Possibili rallentamenti nelle ore di maggior traffico Dal 20 al 28 febbraio, in Via Salaria all'altezza dell'Aeroporto dell'Urbe in direzione Roma Centro, per lavori sarà ristretto un tratto della carreggiata. Nel tratto interessato sarà in vigore il limite di velocità a 30km/h.