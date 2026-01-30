Giarre oltre un milione di euro per la riqualificazione della palestra dell’Istituto Leonardo

La Città Metropolitana di Catania ha annunciato un investimento di oltre un milione di euro per rinnovare la palestra dell’Istituto “Leonardo” di Giarre. I lavori serviranno a migliorare le strutture e garantire spazi più sicuri e funzionali agli studenti. La decisione arriva dopo mesi di attese e discussioni con le scuole. Ora, si aspetta che i lavori partano al più presto per vedere finalmente una scuola più moderna e sicura.

La Città Metropolitana di Catania incassa un nuovo e rilevante risultato sul fronte dell’edilizia scolastica. Con decreto dirigenziale n. 33 del 26 gennaio 2026, la Regione Siciliana – Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale ha ammesso a finanziamento il progetto di riqualificazione della palestra dell’IIS “Leonardo” di Giarre, sede coordinata A. M. Mazzei. L’intervento, del valore complessivo di 1.172.593,66 euro, sarà realizzato nell’ambito dell’azione 4.2.1 del PR FESR Sicilia 2021–2027. Il sindaco metropolitano Enrico Trantino ha evidenziato come il finanziamento sia il risultato di una scelta politica chiara, sostenuta da un lavoro tecnico fondato su coordinamento e condivisione.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Approfondimenti su Giarre Istituto

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Giarre Istituto

Argomenti discussi: Edilizia scolastica in Sicilia, 11 progetti finanziati con oltre 10 milioni dal Fesr 2021-2027. Via libera del governo Schifani a interventi per sicurezza e accessibilità; Oltre 10 milioni per migliorare 11 scuole in Sicilia: gli interventi e quali sono; Riqualificazione edilizia di 11 scuole in Sicilia, la graduatoria; Dagli ascensori alla ristrutturazione delle palestre: tre scuole delle provincia si rifanno il look.

