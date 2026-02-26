Juve l’orgoglio di Comolli | Ci vorranno anni per riprendermi da ieri tifosi straordinari! Rosso a Kelly? Cercherò di non farmi sospendere dalla Uefa ma…

Da calcionews24.com 26 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’amministratore delegato della Juventus ha commentato l’eliminazione della squadra, sottolineando le difficoltà incontrate e la determinazione a riprendersi. Ha ringraziato i tifosi per il sostegno e ha fatto riferimento alle sfide future senza nascondere le preoccupazioni relative a possibili sanzioni UEFA. La sua voce rappresenta un punto di vista diretto sulla situazione attuale della società.

Calciomercato Roma, non solo Celik: che intreccio con la Juve! I due club pronti a darsi battaglia per un obiettivo comune Julian Alvarez verso l’addio all’Atletico Madrid? I numeri del momento di crisi, mentre impazzano le voci sulla prossima estate Ausilio blinda Chivu e annuncia: «Avanti con lui, è stato la nostra prima scelta! Ecco la verità su Fabregas». Poi svela il retroscena su Lautaro Onana, rebus futuro: l’ex Inter ha le idee chiare ma.C’è un ostacolo sul suo sogno in vista della prossima estate! Samuele Inacio, scoppia il caso tra Atalanta e Borussia Dortmund! Denuncia alla FIFA per ‘tampering’, ecco cosa è accaduto Calciomercato... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

juve l8217orgoglio di comolli ci vorranno anni per riprendermi da ieri tifosi straordinari rosso a kelly cercher242 di non farmi sospendere dalla uefa ma8230
© Calcionews24.com - Juve, l’orgoglio di Comolli: «Ci vorranno anni per riprendermi da ieri, tifosi straordinari! Rosso a Kelly? Cercherò di non farmi sospendere dalla Uefa ma…»

Comolli devastato: «Ci vorranno anni per riprendermi. Rosso a Kelly? Cercherò di non farmi squalificare»Nel contesto del Business Forum di Londra, l’amministratore delegato della Juventus, Daniel Comolli, ha affrontato l’esito della Champions League,...

Comolli orgoglioso: «Non mi sono ripreso da ieri, ci vorranno anni. Giocatori e tifosi fantastici. Espulsione? Cercherò di non farmi sospendere»Calciomercato Juve, società bianconera su tre grandi nomi per la porta in estate.

Temi più discussi: Il Como batte la Juventus, l’orgoglio di Fabregas: Una partita top contro il Real Madrid d’Italia; Del Piero: 'Occorre un'impresa titanica contro il Galatasaray, servirà orgoglio'; Juve Stabia - L’orgoglio di Sottil: Modena, vittoria di maturità in un fortino inespugnabile; Troppo Como per una Juve senza orgoglio: Champions a rischio, Fabregas fiuta l'impresa.

Juve, quando l'orgoglio non bastaAlla squadra di Spalletti non è stata sufficiente la rimonta per superare il Galatasaray: pesano la discutibile espulsione di Kelly e l'errore di Zeghrova sul 3-0 ... rainews.it

juve l orgoglio diPagina 2 | Capello: Juve meritava gli ottavi ma è lunatica. Di Canio: Ha emozionato ma non possiamo dimenticare…Fabio Capello commenta la prestazione della Juve in Champions: La Juventus che ha fatto di tutto per passare il turno. Juventus dove tutti si sono impegnati dove tutti hanno lottato. C'è stata solo u ... tuttosport.com