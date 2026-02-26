Juve l’orgoglio di Comolli | Ci vorranno anni per riprendermi da ieri tifosi straordinari! Rosso a Kelly? Cercherò di non farmi sospendere dalla Uefa ma…

L’amministratore delegato della Juventus ha commentato l’eliminazione della squadra, sottolineando le difficoltà incontrate e la determinazione a riprendersi. Ha ringraziato i tifosi per il sostegno e ha fatto riferimento alle sfide future senza nascondere le preoccupazioni relative a possibili sanzioni UEFA. La sua voce rappresenta un punto di vista diretto sulla situazione attuale della società.

Comolli devastato: «Ci vorranno anni per riprendermi. Rosso a Kelly? Cercherò di non farmi squalificare»Nel contesto del Business Forum di Londra, l'amministratore delegato della Juventus, Daniel Comolli, ha affrontato l'esito della Champions League,... Comolli orgoglioso: «Non mi sono ripreso da ieri, ci vorranno anni. Giocatori e tifosi fantastici. Espulsione? Cercherò di non farmi sospendere» Il Como batte la Juventus, l'orgoglio di Fabregas: Una partita top contro il Real Madrid d'Italia; Del Piero: 'Occorre un'impresa titanica contro il Galatasaray, servirà orgoglio'; Juve Stabia - L'orgoglio di Sottil: Modena, vittoria di maturità in un fortino inespugnabile; Troppo Como per una Juve senza orgoglio: Champions a rischio, Fabregas fiuta l'impresa. Juve, quando l'orgoglio non bastaAlla squadra di Spalletti non è stata sufficiente la rimonta per superare il Galatasaray: pesano la discutibile espulsione di Kelly e l'errore di Zeghrova sul 3-0 Fabio Capello commenta la prestazione della Juve in Champions: La Juventus che ha fatto di tutto per passare il turno. Juventus dove tutti si sono impegnati dove tutti hanno lottato. C'è stata solo u Alex Del Piero analizza la partita di orgoglio della Juventus contro il Galatasaray, sostenendo come troppe volte sia mancato ai bianconeri.