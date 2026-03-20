Lautaro Martinez si sta allenando intensamente in vista del rientro contro la Roma. Ieri, ad Appiano Gentile, ha lavorato solo con Mkhitaryan. Non ci sono rischi per la trasferta a Firenze, dove ha effettuato un viaggio. La sua preparazione prosegue senza interruzioni in vista della prossima partita.

Immaginate una casa con un salone molto generoso e, questo, immaginatelo pieno di palloncini bianchi e celesti che colorano il soffitto. Poi altri quattro, sul tavolo, che compongono la parola "papà". Ecco, casa Martinez ieri mattina si presentava più o meno così. La moglie del Toro, Agustina, ha documentato tutto sui social durante una festa del papà in cui comunque suo marito, dopo aver ricevuto i doni e gli abbracci dei figli Nina e Theo, è andato ad Appiano Gentile. Lavoro personalizzato e corsa in campo nel centro sportivo deserto (c’erano soltanto lui e l’altro infortunato, Mkhitaryan che ha proseguito con le terapie) perché ieri Cristian Chivu ha concesso un altro giorno di riposo ai suoi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Inter, Lautaro lavora senza sosta: nel mirino il rientro contro la Roma

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