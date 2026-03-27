Una nota casa automobilistica cerca candidati per uno stage retribuito nel settore Comunicazione e Social Media. La posizione è rivolta a chi desidera approfondire la propria esperienza nel campo, con requisiti specifici da rispettare. La selezione è aperta a persone motivate e interessate a lavorare in un ambiente dinamico, con possibilità di inserirsi in un team dedicato alla gestione dei contenuti digitali e alle strategie di comunicazione online.

Dici Italia e pensi Ferrari. La casa automobilistica col cavallino rampante sul logo è il simbolo di eccellenza nel mondo dell’ automotive, dello sport e del lusso. Ecco, l’azienda ha annunciato un’imperdibile opportunità di stage retribuito nel settore della comunicazione digitale e dei social media. Il percorso formativo si svolge nella storica sede di Maranello, in Emilia?Romagna, dove la creatività, l’innovazione e la passione per il brand si fondono con la realtà quotidiana di quella che forse è l’azienda italiana più prestigiosa del mondo. In cosa consiste il tirocinio. Il tirocinio proposto da Ferrari è pensato per chi desidera fare un passo importante nel mondo dei contenuti digitali, dei social network e della comunicazione integrata. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Ferrari, stage retribuito in Comunicazione e Social Media: requisiti e come candidarsi

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