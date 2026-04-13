Lavino di Mezzo per i rifiuti arrivano i cassonetti con Carta Smeraldo
A Lavino di Mezzo, nella zona di Borgo Panigale-Reno, dal 20 aprile verranno introdotti nuovi cassonetti per la raccolta dei rifiuti indifferenziati, accompagnati dal sistema Carta Smeraldo. La gestione dei rifiuti urbani cambierà con la sostituzione del servizio di raccolta porta a porta, che cesserà di essere attivo in quella data. La novità riguarda l’installazione di contenitori specifici per la raccolta differenziata.
A Lavino di Mezzo arrivano i cassonetti stradali e Carta Smeraldo per la spazzatura indifferenziata. La zona del quartiere Borgo Panigale-Reno cambia la gestione dei rifiuti urbani dal prossimo 20 aprile, quando il tradizionale sistema di raccolta porta a porta sarà ufficialmente sostituito.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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