Lavinio straniero nudo vicino alla stazione

Nei pressi della stazione ferroviaria di Lavinio, un uomo straniero è stato trovato senza vestiti mentre si muoveva nelle vicinanze. La presenza dell’individuo è stata notata da alcuni passanti, che hanno segnalato l’accaduto alle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti, che hanno identificato l’uomo e avviato le procedure per approfondire la sua situazione. L’episodio ha attirato l’attenzione dei presenti e ha richiesto l’intervento delle autorità.

LAVINIO – Momenti di forte sconcerto nei pressi della stazione ferroviaria, dove un uomo è stato visto aggirarsi completamente nudo tra le strade della zona, sotto gli occhi increduli dei passanti. La scena non è passata inosservata: diversi cittadini, visibilmente sorpresi, hanno immortalato l’episodio e hanno immediatamente contattato le forze dell’ordine per segnalare quanto stava accadendo. Al momento non sono noti ulteriori dettagli sull’accaduto né sulle cause che avrebbero portato l’uomo a comportarsi in questo modo. Il video corre sui social e su WhatsApp.https:etrurianews.it Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Lavinio, straniero nudo vicino alla stazione Pesaro, incendio vicino alla stazione: treni in tilt e ipotesi piromane. Colpite altri stazione: sospetti sugli anarchiciPESARO -- Un incendio è divampato nei pressi di un tombino vicino ai binari alla stazione di Pesaro. Spaccio vicino alla stazione, due arresti in via TommaseoSeguiti dagli agenti in borghese fino al parcheggio di via della Pace, avevano nascosto cocaina ed hashish tra i rami limitrofi.