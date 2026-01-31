Spaccio vicino alla stazione due arresti in via Tommaseo

Due uomini sono finiti in manette questa mattina nei pressi della stazione, dopo aver tentato di nascondersi in un parcheggio di via Tommaseo. La polizia ha notato i movimenti sospetti: si muovevano con attenzione, si scambiavano segnali e controllavano ogni passaggio. Alla fine, uno di loro si è nascosto tra le siepi, mentre l’altro ha fatto una consegna rapida. Gli agenti li hanno fermati e hanno trovato della sostanza sospetta.

Seguiti dagli agenti in borghese fino al parcheggio di via della Pace, avevano nascosto cocaina ed hashish tra i rami limitrofi. Per entrambi i protagonisti dell'operazioni predisposto l'allontanamento dalla città Si muovevano con cautela, controllavano ogni passaggio, si scambiavano segnali rapidi. Poi la deviazione verso un parcheggio, una mano infilata nella siepe e una consegna lampo. È così che la Squadra Mobile di Padova ha ricostruito, passo dopo passo, un’attività di spaccio nel cuore dell’area ferroviaria, culminata con l’arresto di due cittadini marocchini, entrambi irregolari sul territorio nazionale.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Approfondimenti su Spaccio Vicino alla Stazione Pomeriggio di spaccio vicino alla stazione: pusher pizzicato e denunciato Nel pomeriggio di ieri, vicino alla stazione, gli agenti della Polizia Locale hanno intercettato un’attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Degrado e spaccio vicino alla stazione: scattano le misure di prevenzione a Udine Le forze dell'ordine di Udine hanno avviato una serie di interventi per contrastare degrado e spaccio di droga nelle vicinanze della stazione ferroviaria, tra via Buttrio e via Giulia. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Spaccio Vicino alla Stazione Argomenti discussi: Pomeriggio di spaccio vicino alla stazione: pusher pizzicato e denunciato; Monza: spaccio di droga in zona stazione davanti alla polizia locale, una denuncia; Sorpresa a spacciare in stazione, ragazza arrestata; Spacciatore arrestato vicino alla stazione: tenta di ingoiare la droga durante il controllo. Dove Firenze fa paura. Stazione: spaccio e furti, Novoli terra di baby gang. E il crack si ordina su WhatsAppL’analisi dei presidenti dei Quartieri. Rufilli: In centro pusher e spaccate. Dormentoni: Al Cavallaccio molti fiorentini ordinano droga con un messaggio ... msn.com Pomeriggio di spaccio vicino alla stazione: pusher pizzicato e denunciatoHanno fatto tutto alla luce del sole, ma quello scambio non è passato inosservato agli agenti della Locale. È successo a Monza, nel pomeriggio di martedì 20 gennaio, quando nei pressi della stazione ... monzatoday.it Spaccio di hashish vicino al cimitero di Ronciglione: condannato a 8 mesi Il fatto risale al 2020. Il giudice accoglie la tesi dell’accusa: decisivo lo scambio osservato dai carabinieri e il materiale trovato in casa https://www.viterbonews24.it/news/spaccio-di-hash - facebook.com facebook CHIVASSO - Controlli della polizia locale vicino alle scuole superiori contro lo spaccio di stupefacenti x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.