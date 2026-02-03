Auto elettrica prende fuoco in corsa conducente salvo appena in tempo

Un'auto elettrica ha preso fuoco mentre era in corsa sulla strada. Il conducente è riuscito ad accostare e a scendere poco prima che il veicolo fosse completamente avvolto dalle fiamme. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno spento l’incendio e messo in sicurezza l’area. Fortunatamente, il conducente ha evitato conseguenze gravi grazie alla prontezza.

SOVIZZO (VICENZA) – Un incendio è scoppiato nella serata di ieri, lunedì 2 febbraio, nel comune di Sovizzo, in provincia di Vicenza. Le fiamme sono divampate da un’auto elettrica in corsa. Il conducente è riuscito ad accostare e a scendere prima che il veicolo venisse completamente avvolto dalle fiamme. Gli operatori dei vigili del fuoco, giunti dal distaccamento di Arzignano con un’autopompa e un’autobotte, hanno spento l’incendio utilizzando liquido schiumogeno e monitorando con l’ausilio della termocamera la temperatura del pacco batterie. Successivamente, sono stati eseguiti interventi di messa in sicurezza dell’area. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Auto elettrica prende fuoco in corsa, conducente salvo appena in tempo Approfondimenti su Auto Elettrica Auto in transito prende fuoco a Carpi, la conducente accosta e si mette in salvo Questa mattina a Carpi un’auto ha preso fuoco mentre percorreva via Canalvecchio. Auto prende fuoco mentre percorre l'A1: quattro persone scendono appena in tempo Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Auto elettrica prende fuoco e guardate cosa succede... Ultime notizie su Auto Elettrica Argomenti discussi: ?Auto elettrica prende fuoco in corsa, il conducente accosta e scende appena in tempo: veicolo distrutto; Angri, auto elettrica prende fuoco: due persone salvate dai Carabinieri; ?Auto elettrica prende fuoco in corsa, il conducente accosta e scende appena in tempo: veicolo distrutto fuori Vicenza; Auto elettrica in fiamme nella notte: paura lungo la strada. Auto elettrica prende fuoco in corsa, il conducente accosta e scende appena in tempo: veicolo distruttoSOVIZZO (VICENZA) - Un incendio è scoppiato nella serata di ieri, lunedì 2 febbraio, nel comune di Sovizzo, in provincia di Vicenza. msn.com Auto elettrica prende fuoco in corsa, il conducente accosta e scende appena in tempo: veicolo distrutto fuori VicenzaSOVIZZO (VICENZA) - Un incendio è scoppiato nella serata di ieri, lunedì 2 febbraio, nel comune di Sovizzo, in provincia di Vicenza. Le ... msn.com Auto elettrica prende fuoco in corsa, il conducente accosta e scende appena in tempo: veicolo distrutto fuori Vicenza - facebook.com facebook Non sono per niente sorpreso. Guido un’auto elettrica da circa un anno e so già che non tornerò più alle auto tradizionali (pur capendo che resterà sempre un certo fascino per le auto d’epoca e per le sportive: ma è, appunto, una nicchia). Quello che serve da x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.