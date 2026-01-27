Lauren Sánchez Bezos si presenta alle sfilate di Parigi indossando un classico tailleur, con giacca sfiancata e gonna al ginocchio. La sua scelta di stile, sobria e raffinata, riflette un approccio elegante alle passerelle di haute couture, privilegiando capi senza tempo e raffinatezza discreta.

rosso fuoco, firmato Schiaparelli, è un completo che presenta un tocco più artistico, scultoreo, perfettamente in linea con lo stile di Daniel Roseberry, direttore creativo della Maison. In abbinamento una borsa a mano con dettagli anatomici e un paio di pumps rosse tacco dodici a creare il total look. La seconda versione si tinge invece di grigio. Scelto per la sfilata Haute Couture di Christian Dior, questo completo formato sempre da una giacca che evidenzia il punto vita e da una gonna longuette, è un pezzo d'archivio che arriva dritto dalla collezione Autunno-inverno 1998 della Maison parigina ai tempi in cui la direzione creativa di Dior era affidata a John Galliano.

© Vanityfair.it - Rosso fuoco o con collo di pelliccia: Lauren Sánchez Bezos in prima fila alle sfilate haute couture sceglie il tailleur

