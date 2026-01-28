Lauren Sánchez Bezos rosso fuoco con collo di pelliccia o con le frange | in prima fila alle sfilate haute couture sceglie il tailleur

In prima fila alle sfilate di Parigi, Lauren Sánchez Bezos non rinuncia a mostrare il suo stile. Questa volta sceglie un tailleur con giacca sfiancata e gonna al ginocchio, un look classico che può essere nuovo o di archivio. Tra abiti rossi fuoco, pellicce e frange, la donna punta sempre sull’eleganza semplice, preferendo capi che valorizzano la figura senza troppi fronzoli.

Per restare aggiornato sui reali, le celebrity, gli show e tutte le novità dal mondo Vanity Fair, iscrivetevi alle nostre newsletter. Partiamo dalla prima: rosso fuoco, firmato Schiaparelli, è un completo che presenta un tocco più artistico, scultoreo, perfettamente in linea con lo stile di Daniel Roseberry, direttore creativo della Maison. In abbinamento una borsa a mano con dettagli anatomici e un paio di pumps rosse tacco dodici a creare il total look. La seconda versione si tinge invece di grigio. Scelto per la sfilata Haute Couture di Christian Dior, questo completo formato sempre da una giacca che evidenzia il punto vita e da una gonna longuette, è un pezzo d'archivio che arriva dritto dalla collezione Autunno-inverno 1998 della Maison parigina ai tempi in cui la direzione creativa di Dior era affidata a John Galliano.

Lauren Sánchez Bezos si presenta alle sfilate di Parigi indossando un classico tailleur, con giacca sfiancata e gonna al ginocchio.

La seconda giornata di Haute Couture a Parigi si conclude con la sfilata di Giorgio Armani Privé.

