Dopo quattro anni di pause, scioperi, riprese interrotte e voci di cancellazione, Euphoria 3 è ora disponibile in streaming. La serie vede tornare Zendaya e il cast principale, che affrontano temi come fede, redenzione e il problema del male. La produzione ha attraversato diversi ostacoli prima di arrivare al pubblico, con il ritorno alle riprese e la conclusione del progetto che si concretizza ora nel nuovo capitolo.

Quattro anni. Scioperi di Hollywood, lutti, ritardi, voci di cancellazione smentite, riprese ricominciate. E adesso, finalmente, Euphoria torna. Da oggi inizia la terza e ultima avventura di Rue e dei suoi compagni di viaggio. L’appuntamento è per le 21.15 in onda in prima serata su Sky Atlantic, ma anche in streaming su Now e Hbo Max, in contemporanea con gli Stati Uniti. Otto episodi, uno a settimana, ogni lunedì. Chi ha amato le prime due stagioni – e i numeri dicono che erano in tanti: 25 nomination agli Emmy, 9 vittorie, sedici milioni di spettatori a episodio nella seconda stagione, che ne ha fatto una delle serie più viste nella storia di Hbo – ritroverà i personaggi che conosce, ma cambiati.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - L'attesa è finita: da oggi Euphoria 3 è anche in streaming: Zendaya e tutto il cast sono adulti, alle prese con fede, redenzione e il problema del male

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